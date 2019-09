Macron: “We moeten het probleem van de migratie onder ogen zien”

In een toespraak tot 200 parlementsleden van zijn partij LREM heeft de Franse president Macron klare taal gesproken over migratie. En daarbij kregen zowel links als extreemrechts een oorveeg.

“Wij hebben niet het recht om dit onderwerp niet onder ogen te zien. We moeten ons afvragen of we een partij voor de ‘bourgeois’ willen zijn of niet: de ‘bourgeois’ hebben geen probleem met migratie omdat ze er niet mee in aanraking komen, de kleine man wél.” Volgens Macron heeft “links het probleem decennialang niet willen zien. En dus is de kleine man naar extreemrechts gevlucht. Het heeft wat van de drie aapjes: horen, zien en zwijgen.”

Dat Macron zich net nu over het thema uitspreekt, is niet toevallig. In maart verkiezen de Fransen hun nieuwe gemeenteraden – die worden gezien als een belangrijke graadmeter voor Macrons populariteit – en het voorbije weekend trok oppositieleidster Marine Le Pen die campagne al op gang. Daarbij profileerde ze zichzelf als het enige alternatief voor Macron bij de presidentsverkiezingen van 2022. Het antwoord van de president was alvast duidelijk: “Jullie hebben slechts één tegenstander op het terrein, en dat is het Front National”, zo hield hij zijn parlementsleden bij de les. “Er zijn maar twee projecten: terugplooien op zichzelf en mensen angst inboezemen, of bouwen aan een open oplossing zonder naïef te zijn.” (krs)