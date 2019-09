VS en Wit-Rusland herstellen diplomatieke banden

De Verenigde Staten en Wit-Rusland gaan na een hiaat van meer dan tien jaar de diplomatieke banden aanhalen. Zo gaan beide landen weer een ambassadeur uitsturen. Dat spraken ze dinsdag af bij het bezoek van de Amerikaanse gezant David Hale aan de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko in Minsk.

De relaties tussen de VS en Wit-Rusland raakten bekoeld na de presidentsverkiezingen van 2006 in Wit-Rusland, die Loekasjenko op frauduleuze wijze zou hebben gewonnen. De VS en de Europese Unie stelden sancties in tegen het land, waarna Minsk in 2008 besliste om zijn ambassadeur uit de VS terug te trekken. Kort nadien vertrok ook de Amerikaanse ambassadeur uit Wit-Rusland. Maar de agressieve politiek van Rusland in de Krim dreef de Wit-Russen stilaan weer in de armen van het Westen.

Volgens Hale zouden verdere democratische hervormingen in het land kunnen helpen om de sancties te verlichten.