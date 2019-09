Theo Francken wil Belg worden duurder maken: prijs voor nationaliteitsverklaring maal acht

Theo Francken (N-VA) heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de prijs voor een nationaliteitsverklaring fors op te trekken. Volgens de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie moet die van 150 naar 1.250 euro “om de aangerekende kosten in overeenstemming te brengen met andere Europese landen”.

Kandidaat-Belgen betalen voor een nationaliteitsverklaring (de standaardprocedure) nu 150 euro registratierechten, zegelrechten die verschillen van gemeente tot gemeente, 100 euro rolrechten bij een geweigerde aanvraag, en de kosten voor de vertaling van buitenlandse documenten. Met name de registratierechten zouden volgens Francken verhoogd moeten worden naar 1.250 euro.

“In vergelijking met veel Westerse landen is onze nationaliteitsverwerving bijzonder goedkoop. Laten we dit bedrag optrekken”, motiveert Francken zijn voorstel. In Nederland betaal je voor een nationaliteitsverklaring 177 euro, in Duitsland is dat 255 euro.

Duurdere verblijfsvergunningen

Een soortgelijk voorstel van Francken om verblijfsvergunningen duurder te maken, werd eerder deze week nog teruggefloten door de Raad van State. Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie wilde Francken de kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning in 2015 verhogen van 215 naar 350 euro. Maar de Raad van State besliste maandag dat dergelijk bedrag onredelijk is, en niet in verhouding met de reële kosten.

