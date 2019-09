Brandje in ziekenhuis door oververhit kersenpitkussen

Antwerpen / Borgerhout - De brandweer is dinsdagavond moeten uitrukken naar het Sint-Erasmusziekenhuis aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout.

Daar had iemand een kersenpitkussen opgewarmd in de microgolfoven, maar dat was oververhit geraakt waardoor er een kleine brand en behoorlijk wat rookontwikkeling ontstond. “De situatie was snel onder controle”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Enkele patiënten raakten licht bevangen door de rook maar konden in het ziekenhuis worden verzorgd.”

De brandweer zorgde voor verluchting, het ziekenhuis moest niet worden ontruimd.