‘Opgesloten’ Genkse fans gaan na nederlaag confrontatie aan met politie

Een deel van de meegereisde Genkse fans is na de nederlaag in en tegen Salzburg slaags geraakt met de Oostenrijkse politie. Eén agent geraakte gewond nadat hij werd geraakt door een ijzeren staaf, de politie zette pepperspray in. Nadien keerde de rust snel terug.

De Genkse fans werden na de ontnuchterende nederlaag op het veld van RB Salzburg nog even ‘vastgehouden’ in het bezoekende vak en daar hadden een minderheid onder hen duidelijk geen zin in. Volgens de Oostenrijkse nieuwssite Salzburg24 probeerde een deel van de fans uit het vak uit te breken waarbij het tot een confrontatie kwam met de Oostenrijkse veiligheidsdiensten. Die zette meteen pepperspray in, bij de schermutselingen werd één politieagent gewond afgevoerd nadat hij werd getroffen door een ijzeren staaf.