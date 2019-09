10.000 ton extra varkensvlees moet Chinezen door feestdagen helpen

China gaat 10.000 ton diepgevroren varkensvlees uit de strategische reserves op de markt brengen. Peking wil zo vermijden dat het met tekorten te maken krijgt, nu een belangrijke feestdag er aan komt. Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest heeft er geleid tot massale slachtingen en recordprijzen.

De prijzen van varkensvlees in China zijn in augustus met 46,7 procent gestegen, als gevolg van een uitbraak van varkenspest. In een poging om de markt wat af te koelen, wordt donderdag 10.000 ton diepgevoren varkensvlees uit Frankrijk, de VS, Duitsland en Denemarken op de markt gebracht.

Op 1 oktober vieren de Chinezen de zeventigste verjaardag van de oprichting van de Chinese Volksrepubliek. Er volgt dan een hele week vakantie, en veel Chinezen zoeken hun familie op.