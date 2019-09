Anderlecht-watcher Jürgen Geril vindt dat Anderlecht Samir Nasri harder moet aanpakken: “Strenger regime(n)”

Op 5 juli werd Samir Nasri (32) met veel gejuich binnengehaald door Anderlecht. Wat een wereldster! Maar nu, twee maanden later, sterft het gejubel uit. Nasri blijft te dik en zat tegen Standard en Antwerp niet eens in de kern. Zo zet de Fransman zijn vriend Vincent Kompany – die zijn nek uitstak om hem te halen – in zijn hemd. Anderlecht moet strenger zijn voor Nasri.