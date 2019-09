Nog een gelukje voor Genk: buitenlandse pers heeft vooral oog voor hattrick 19-jarige spits

Wie vreesde dat KRC Genk in de buitenlandse pers alle hoon over zich zou krijgen, kwam met de schrik vrij. Daar had men vooral oog voor de glansprestatie van de 19-jarige Erling Braut Haaland die Genk met een hattrick al voor de rust uittelde.

Ook in Engeland is de prestatie van de jonge Noor niet onopgemerkt. Niet onlogisch: vader Alf-Inge speelde in het verleden in de Premier League en de Engelsen zien de zoon nu al schitteren in de Premier League, in de voetsporen van zijn vader. Ook het feit dat de uitblinker voor Engeland had kunnen spelen, is The Sun niet ontgaan. De jonge spits werd immers geboren en groeide op in Engeland.

In Oostenrijk wordt Genk evenzeer gespaard en hebben ze vooral oog voor de collectieve glansprestatie van de Bullen. En ook daar gaat de prestatie van Haaland uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Toch gaat het vooral om de historische waarde van de zege: de 6-2 tegen KRC Genk was de eerste zege van een Oostenrijkse club in de Champions League.