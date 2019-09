Drone-aanval op Saudi-Arabië: Frankrijk stuurt experts voor onderzoek

Frankrijk gaat experts naar Saudi-Arabië sturen voor het onderzoek naar de aanvallen op de Saudische olie-installaties. Dat heeft de Franse president Macron bevestigd aan de Saudische kroonprins Mohammed ben Salman, meldt het Élysée woensdag.

De Franse staatsleider sprak dinsdag met de Saudische kroonprins. Macron verzekerde “de solidariteit van Frankrijk met Saudi-Arabië en zijn bevolking tegen deze aanslagen en bevestigde het engagement van Frankrijk voor de veiligheid van Saudi-Arabië en de stabiliteit in de regio”.

Volgens het Élysée antwoordde Macron op de vraag van Saudische autoriteiten en bevestigde hij dat Frankrijk experts stuurt om aan de onderzoeken deel te nemen. Die moeten klaarheid brengen over de herkomst en omstandigheden van de aanvallen van 14 september.

De sjiitische Houthi-rebellen in Jemen eisten zaterdag drone-aanvallen op enkele Saudische olie-installaties op. De Saudische productie daalde daardoor met 5,7 miljoen vaten per dag, of 6 procent van de wereldwijde productie. De olieprijs koerste na aanvallen dan weer omhoog, maar stabiliseerde na de verklaring dat de olieproductie in het land eind september weer normaal zal zijn.

Saudi-Arabië sluit zich aan bij Amerikaanse missie in Perzische Golf

Als reactie op de aanval sluit Saoedi-Arabië zich ook aan bij de internationale coalitie voor de maritieme veiligheid in de Golfregio. Dat maakte het staatspersagentschap SPA woensdag bekend. De door de VS geleide militaire missie heeft als doel commerciële schepen op de internationale handelsroutes in de Perzische Golf, de Golf van Oman, de Straat van Hormuz en de zeestraat Bab el Mandeb te begeleiden en beschermen voor mogelijke aanvallen.

Voor de marinemissie zoeken de VS bondgenoten. Die missie kwam tot stand nadat Iran twee buitenlandse olietankers in de Golfregio in beslag had genomen. Ook aan België is de vraag gesteld.