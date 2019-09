Arbeiders leggen massaal het werk neer bij Bekaert

Zwevegem / Deerlijk / Ingelmunster / Moen -

Bekaert bevestigt dat er woensdag wordt gestaakt in de vestigingen in Zwevegem, Moen, Deerlijk en Ingelmunster. Nagenoeg alle arbeiders volgen de staking op. De staaldraadreus kondigde in maart dit jaar een herstructurering aan waarbij 250 banen zouden worden geschrapt in ons land.