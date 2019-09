Club rekent tegen Galatasaray opnieuw op ‘Mister Europe’ Hans Vanaken, nu al goed voor 3 goals in 4 Europese matchen

Met drie goals in vier Europese wedstrijden ­manifesteert Hans Vanaken zich dit seizoen als ‘Mister Europe’ van Club. De spelmaker wil aan de vooravond van zijn derde Champions League-campagne minstens even goed doen als de derde plaats van vorig jaar. “In elke match moet het ons doel zijn de tegenstander pijn te doen.”

Een goal in zijn allereerste Europese wedstrijd, voor Lokeren tegen Hull City, leverde meteen de overwinning op. Maar in zijn eerste jaren bij Club was het wachten op Europese doelpunten voor Hans Vanaken. De eerste Champions League-campagne onder Michel Preud’homme draaide op een teleurstelling uit. Tot vorig seizoen Ivan Leko zijn team tot grootse daden inspireerde tegen – weliswaar meer haalbare – Europese topploegen. Vanaken scoorde in beide wedstrijden tegen Monaco en lag mee aan de basis van de knappe derde plaats en de doorstart in de ­Europa League.

Ook dit seizoen is Vanaken belangrijk met goals. Philippe Clement positioneerde hem hoger op het veld, dichter bij de aanvallende zestien. “Hans Vanaken heeft de beste laatste pass van België, dan moet je hem ook zo veel mogelijk in die positie brengen”, was Clements verklaring na de eerste competitiematch. Maar nog meer dan assists maakt Vanaken het verschil met doelpunten. Vooral met het hoofd is hij dit seizoen beslissend. In de Champions League-kwalificatie scoorde hij drie keer in vier wedstrijden.

“Ik heb er geen echte verklaring voor waarom ik nu meer scoor”, zei Hans Vanaken gisteren aan de zijde van zijn coach. “Het is natuurlijk wel zo dat je in Europese wedstrijden soms meer ruimte hebt om de beslissende pass te geven of af te werken. In België geven ploegen als Eupen of Waasland-Beveren minder ruimte aan de tegenstander.” Ook Cercle Brugge pakte vorige zaterdag met een vijfmansmiddenveld uit.

Vanavond draaien de rollen om. Dan is Galatasaray de favoriet en kan Club proberen op de tegenaanval te scoren. “Het gaat tussen ons en Galatasaray om de derde plaats”, zegt Vanaken. “We gaan niet alleen verdedigen en de nul houden. We moeten de tegenstander pijn proberen te doen. Niet alleen tegen Galatasaray trouwens. Ook in de vijf andere matchen.”

Meer ervaring

“We staan al ver in het systeem dat we onder Philippe Clement willen spelen. Als groep hebben we meer ervaring in de Champions League. Ook bij de nieuwkomers zijn er enkelen met Europese ervaring. Dat is positief voor de groep. De eerste campagne onder Michel Preud’homme misten we die Europese ervaring. Vorig jaar was het al een stuk beter. Het kan dit jaar alleen nog beter worden.”

Vanaken hoopte door de blessure van Eden Hazard op speelminuten met de Rode Duivels. Die kwamen er niet. De Champions League lijkt het ideale platform om zijn waarde als internationale topspeler te bewijzen. “Maar het feit dat ik niet speelde bij de Rode Duivels heeft geen invloed op mijn motivatie voor de Champions League”, zegt Vanaken. “Eerst moet ik presteren bij Club, pas dan beslist de bondscoach of ik bij de groep kom en of ik eventueel minuten maak. Zelf kan ik er niets aan veranderen. In dat opzicht verandert er niets aan mijn motivatie.”

