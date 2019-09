1.500 euro premie als luchtverkeersleider onverwacht wordt opgeroepen

Mogelijk komt er vandaag een doorbraak in het dossier van Skeyes. Beter bekend als de luchtverkeersleiders van Zaventem. Slecht gekend als de mannen die het werk neerleggen wanneer de vakantie-uittocht begint. Vandaag is de stemming over hun nieuwe werkplanning. Daarin kunnen luchtverkeersleiders tweemaal per maand onverwacht worden opgeroepen, maar ze krijgen dan wel een premie van 1.500 euro. Vakbonden morren.

Het conflict met de luchtverkeersleiders sleept al maanden aan. Al sinds het voorjaar gaan directie en werknemers met elkaar in de clinch over een nieuwe werkregeling, die Europa oplegt. De luchtverkeersleiders klagen over onverantwoorde werkdruk.

Vandaag legt de directie de werknemers een voorstel over die nieuwe werkregeling voor. Daarin staat dat de luchtverkeersleiders in exceptionele omstandigheden op elk moment van de dag of nacht kunnen worden opgeroepen om te komen werken.

In het protocol staat letterlijk: “In exceptionele omstandigheden (wanneer anders de verkeerstoren onvoldoende bemand is, nvdr) kan, op elk moment van de dag en nacht, of in kader van de minimale bezetting, het dienstrooster tot net voor de betreffende dienst aangepast worden.”

Forse premie

Die plotse werkopdracht kan ofwel komen voor of na een reeds geplande shift. Of de luchtverkeersleider kan een telefoonoproep krijgen. “Een indicatieve lijst van luchtverkeersleiders die in aanmerking komen voor dergelijke oproep zal worden voorzien waardoor het aantal keren dat mogelijk wordt opgeroepen, beperkt wordt tot 2 maal per maand. De kennisgeving door het management aan de betrokken luchtverkeersleider zal telefonisch gebeuren waarbij betrokkene verplicht dient te antwoorden.”

Maar er is ook boter bij de vis. Heel veel boter. Wie onverwacht moet komen werken, krijgt een premie van 1.500 euro bruto.

Dat staat in de protocol-overeenkomst over de nieuwe planningsnota van de luchtverkeersleiders. “Die tekst is opgesteld door de directie. Op de agenda van het paritair comité staat de stemming erover voor vandaag gepland”, zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Skeyes, het vroegere Belgocontrol.

De twaalf leden van het paritair comité moeten stemmen. Daarin zitten zes mensen van Skeyes zelf. Daarnaast ook drie leden van de Christelijke vakbond, twee van de socialistische en een van de liberale. Er is een tweederdemeerderheid nodig, of 8 stemmen.

Het zal dus van de vakbonden afhangen of de protocolovereenkomst wordt aanvaard. Die kans lijkt klein. In de zakenkrant De Tijd lieten zowel de christelijke vakbond als de liberale al weten te zullen tegenstemmen: “Er is absoluut geen verbetering voor het personeel, alleen maar achteruitgang.”

Eenzijdig doorduwen

Als de vakbonden het voorstel verwerpen, kan de raad van bestuur de nieuwe regeling er in haar eentje doorduwen, door een artikel in de sociale wetgeving voor overheidsbedrijven. “Totnogtoe heeft de raad van bestuur dat artikel nog niet geactiveerd”, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene.