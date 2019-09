Galatasaray rekent op verzameling vedetten in Brugge: Franse wereldkampioen, ex-spelers van Inter, Manchester United en Juventus...

PSG en Real Madrid spraken bij de loting het meest tot de verbeelding, maar met Galatasaray strijken er vanavond al enkele onbetwiste legenden van het internationale voetbal in Jan Breydel neer. Allemaal samen is de basiself van coach Fatih Terim goed voor 187 wedstrijden in de Champions League. Dat zijn er 132 meer dan de 55 die de starters van Club Brugge tot nog toe verzamelden.