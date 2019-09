Slachtoffers confronteren glurende cafébaas met daden: “Laat je alstublieft begeleiden zodat je niet nog slachtoffers maakt”

Waregem - Tijdens het proces tegen de glurende cafébaas uit Waregem hebben de slachtoffers het woord genomen. Ze benadrukten één voor één dat het voyeurisme van Christophe B. anderhalf jaar later nog steeds een grote impact heeft op hun leven. “Dit mag niet het nieuwe normaal worden, dus vragen we een duidelijk signaal”, klonk het.

Woensdag moest het proces opnieuw gedaan worden tegen Christophe B., die in zijn café honderden jonge vrouwen begluurde via camera’s in de toiletten. De zaak moest overgedaan worden omdat de vijftiger uit Waregem zijn proces mistte door zijn verblijf bij zijn nieuwe vriendin in Amerika.

De slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden confronteerden B. met zijn gedrag via moedige getuigenissen. Vijf jonge vrouwen namen één voor één het woord. Allemaal vertelden ze dat ze zo’n gedrag nooit hadden verwacht van B. die ze niet enkel zagen als een cafébaas maar ook als een vriend. “Voor buitenstaanders lijkt dit een banaal verhaal, maar voor ons is het een harde klap dat iemand dat we als een vriend beschouwde, ons vertrouwen op zo’n smerige manier heeft beschadigd”, zei een slachtoffer.

“Laat je begeleiden”

Alle slachtoffers vroegen de rechter een duidelijk signaal uit te sturen. “We staan hier niet voor onszelf, maar voor alle vrouwen. Zo’n feiten mogen niet het nieuwe normaal worden.”

Allemaal vroegen ze aan de beklaagde om zich te laten begeleiden voor zijn ziekte. “Na anderhalf jaar zien we die vreselijke beelden nog altijd voor ons en heeft alles nog een enorme impact. We durven amper nog naar openbare toiletten. Dus maak alstublieft geen slachtoffers meer. Je moet je laten begeleiden zodat het niet escaleert in nog veel ergere feiten.” Ook vroegen ze duidelijkheid over wat er met de beelden is gebeurd.

“Voor de rest van mijn leven zal ik mij schamen”

De ex-cafébaas benadrukte dat hij als enige de beelden bekeek en dat hij ze nooit heeft verspreid. De man betuigde zijn spijt. “Voor de rest van mijn leven zal ik mij schamen voor wat ik heb gedaan”, zei B. tegen de rechter. “Pas toen alles aan het licht kwam en hoe de maatschappij reageerde, heb ik beseft wat voor verschrikkelijke dingen ik heb gedaan. Nu kan ik zelf niet meer begrijpen dat ik zo’n dingen heb gedaan.”

Naast de honderden zelfgemaakte filmpjes van vrouwen op het toilet, stond de man ook terecht voor bezit van kinderporno. Hij riskeert een celstraf van veertig maanden. De verdediging vroeg voor alle feiten opschorting van straf. “Mijn client is al genoeg gestraft en kan hier onmogelijk nog een normaal leven leiden”, aldus zijn advocaat. De vijftien vrouwen die zich burgerlijke partij stelden vragen elk 2.750 euro. De voorbije drie maand heeft B. in het totaal 1.500 euro schadevergoeding betaald. Het vonnis volgt op 16 oktober.