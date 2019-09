“Ik wil u opsluiten, liefst zo lang mogelijk!”: tien jaar cel voor onverbeterlijke meesteroplichtster

Brugge / Knokke-Heist / Appels / Hamme / Moerzeke - “Ik wil u opsluiten, liefst zo lang mogelijk!” Procureur-generaal De Smet van het Gentse hof van beroep heeft zijn zin gekregen. Gina H., die mensen voor 700.000 euro oplichtte, is veroordeeld tot tien jaar cel. Dat is de maximumstraf die de procureur-generaal ook had gevorderd, nadat ze er in eerste aanleg vanaf kwam met 3 jaar cel.

Gina H. (64) is al jaren bekend bij het gerecht als meesteroplichtster. In 1987 liep ze haar eerste veroordeling op voor valsheid in geschrifte. Ruim dertig jaar later heeft ze haar leven nog niet gebeterd. Toen ze zich uitgaf voor het nichtje van Jan De Clerck lichtte ze in Vlaanderen gezinnen op voor meer dan een miljoen euro. Maar een veroordeling tot zeven jaar cel deden haar niet op andere gedachten brengen.

In januari 2016 kwam ze vrij, ging in Knokke wonen en gaf zich al meteen uit voor een onderzoeksrechter die geld inzamelde in de strijd tegen terrorisme. De dienst justitie zou de investeringen dan met forse intresten terugbetalen. Zo lichtte ze tussen januari 2016 en april 2017 families op in onder meer Brugge, Knokke, Dendermonde en Hamme voor in totaal 666.994 euro of omgerekend zo’n 42.000 euro per maand. Maar al van in de gevangenis lichtte ze een islamconsulent voor 20.000 euro op omdat ze zich tot de Islam ging bekeren.

“Ik wil u opsluiten en liefst zo lang mogelijk!”

Procureur-generaal De Smet begreep niet dat de vrouw er in eerste aanleg slechts met drie jaar vanaf kwam. “Er staat bij u geen rem meer op, gij zijt totaal losgeslagen. U bent gewoon des duivels!” Hij vorderde tien jaar. “Ik wil u opsluiten en liefst zo lang mogelijk. Ik wil u niet in de gevangenis om u te verbeteren, want dat gaat toch niet lukken! Ik wil dat om de maatschappij te beschermen tegen Gina H.!”

H. zelf hoopte dat de straf van drie jaar behouden bleef. “Dat ik spijt heb, gaat u toch niet geloven, maar tien jaar voor een gelddossier is overdreven. Ik wil mijn kleinkind recht in de ogen kunnen kijken en zeggen welke zware fouten ik heb gemaakt.” En het geld? ”Al het geld is weg, ik heb het opgedaan!”, bezwoer ze. Naast de gevangenisstraf krijgt H. ook een boete van 1.600 euro, een beroepsverbod van tien jaar en er werd 7.900 euro verbeurd verklaard.