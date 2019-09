Huiseigenaar schiet drie tieners dood in Georgia

De eigenaar van een huis heeft in de Amerikaanse staat Georgia drie jongeren in zijn voortuin dodelijk verwond bij een schietpartij. De gemaskerde tieners zouden maandagochtend vroeg op de privégrond in Conyers, bij Atlanta, binnengedrongen zijn om in te breken in het huis, deelde de plaatselijke sheriff mee.

Toen de bewoners de indringers wilden tegenhouden, trok een van de jongeren een wapen waarmee hij verscheidene schoten afvuurde. Volgens de speurders schoot de huiseigenaar daarop terug.

De drie indringers raakten volgens de sheriff gewond en bezweken later aan hun verwondingen, één ter plaatse en de twee anderen in het ziekenhuis. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. De jongeren waren twee 16-jarigen en een 15-jarige. De televisiezender WSB meldde dat twee van hen broers waren. Ze woonden alle drie in Conyers.

De speurders deelden mee dat er nog geen arrestaties waren verricht. Volgens de sheriff ging het mogelijk om wettige zelfverdediging. In veel Amerikaanse staten geldt de zogeheten ‘stand-your-ground’-wet. Zo is het in Georgia in principe toegestaan een aanvaller te doden als het slachtoffer vreest dat hijzelf of iemand anders zwaargewond kan raken door de aanval. Wel zijn er uitzonderingen op deze regel.