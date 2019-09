Australische man kruipt twee dagen lang naar redding na val van waterval: “Ik moest mijn gebroken been dragen”

Een ervaren Australische wandelaar is dinsdagnamiddag gered uit de bush, nadat hij zondag bij een val van een waterval zijn been had gebroken. De man moest met een been “in twee delen” drie kilometer kruipen tot waar hij opgemerkt kon worden.

Neil Parker (54) brak zijn been en zijn pols toen hij zondag tijdens een wandeling nabij de Cabbage Tree-kreek, ten noordwesten van Brisbane in het oosten van Australië, een val van zes meter maakte aan een waterval. De ervaren bushwalker beschreef woensdag in Australische media hoe “de hele onderkant van zijn been los hing”.

“Mijn linkerbeen was gewoon in tweeën geknapt. Het bot stak niet door de huid, maar het scheelde niet veel. Ik heb een splint geïmproviseerd, maar moest mijn been toch vooral zelf dragen. En een been dat nergens aan vastzit, dat weegt veel, hoor.”

Twee dagen kruipen

Parker kroop vervolgens twee dagen lang naar een open plek drie kilometer verder, waar hij opgemerkt zou kunnen worden door reddingsdiensten. “Ik zag zondagavond een politiehelikopter overvliegen. Ik wist dat ze de volgende dag terug zouden komen, dus moest ik beginnen kruipen. Ik kon maar een meter of anderhalve meter doen alvorens ik moest stoppen om te rusten. Ik heb drie kilometer afgelegd. ‘Maar’ drie kilometer op twee dagen, maar ik dacht er nooit een einde aan zou komen.”

De man kon water drinken uit de kreek waar hij was gevallen, en overleefde verder op de pijnstillers, de proteïnereep en de lolly’s die in zijn rugzak zaten. “Die Nurofen kwam geweldig van pas. Mensen in mijn wandelclub vragen vaak waarom ze altijd 10 kilogram noodvoorraad moeten meenemen. Dit is de reden.”

Een reddingshelikopter vond en redde Parker dinsdagnamiddag, waarna hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Brisbane. “Ik was eerst nogal ongerust, omdat ik niemand had gezegd waar ik naartoe ging, en ik ook met niemand contact kon opnemen. Weer een lesje geleerd...”

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE