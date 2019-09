AA Gent-trainer Jess Thorup waarschuwt fans: “Het is nog veel te vroeg om te dromen van de Champions League”

Morgenavond ontvangt AA Gent het Franse Saint-Etienne in de Ghelamco Arena en dat belooft meteen een pittige klus te worden voor de Buffalo’s. Elisha Owusu - revelatie bij het team van Jess Thorup - kijkt ontzettend uit naar de confrontatie met zijn landgenoten: “Als ex-speler van Lyon is een duel tegen Saint-Etienne toch altijd iets bijzonder want ik vocht heel wat pittige derby’s uit tegen hen. Maar uiteindelijk moet ik deze match als elke andere benaderen.” Trainer Jess Thorup kan rekenen op een volledige fitte spelersgroep tegen de Fransen.

Vorig seizoen kwam Owusu nog uit voor Sochaux en speelde hij in de Franse tweede divisie en hij blijkt dan ook perfect op de hoogte van de kwaliteiten bij Saint-Etienne en fileert hij als een volleerde analist de spelersgroep van ‘Les Verts’: “Saint-Etienne is een heel krachtig team maar ze hebben ook veel jongens die zeer technisch onderlegd zijn. Ze beschikken ook over heel wat ervaring en slagen er ook in om veel mooie doelpunten te scoren.”

Owusu werd tijdens de traditionele persconferentie bijgetreden door zijn coach die ook duidelijk onder de indruk kwam van het Franse collectief: “Ik ben nooit bang. Maar ik heb veel respect voor de tegenstander. Ik zal niet zomaar iemand individueel vermelden maar ze hebben veel kwaliteit en hebben ook veel ervaren jongens. Het is een sterk collectief en we mogen niet focussen op één speler.”

Iedereen is fit, ook Kaminski

Tenslotte sprak Thorup ook nog - heel voorzichtig - zijn verwachtingen uit voor deze Europese uitdaging: “Onze ambities reiken verder dan de groepsfase en dan is een eerste groepsduel - zeker voor eigen publiek - enorm belangrijk”, maar toch had de Deense coach ook nog een duidelijke waarschuwing in petto voor de Gentse voetbalfamilie: “Please, droom nog niet van de Champions League! Ik merk dat veel mensen opnieuw dromen van de titel en nieuwe avonturen in de Champions League en het hebben over doorstoten en uitkijken naar confrontaties met Europese topclubs maar daar is het nog te vroeg voor. We moeten het match per match benaderen.”

Woensdagochtend tekenden 24 spelers present op training bij AA Gent. Jess Thorup kan dan ook terug rekenen op een volledig fitte spelersgroep. Ook Thomas Kaminski was opnieuw van de partij nadat hij vorige zondag geblesseerd uitviel na een flinke botsing met ploegmakker Igor Plastun. Morgenavond wacht de eerste grote Europese opdracht wanneer Saint-Etienne op bezoek komt in de Ghelamco Arena.