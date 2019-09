Een naakte man heeft woensdag ogenschijnlijk gewapend rondgelopen op de Wilhelminakade in het Nederlandse IJmuiden. Nadat hij was opgepakt, bleek het om een nepwapen te gaan.

De politie ging op de situatie af nadat er een melding over was binnengekomen. Toen de wetsdienaars aankwamen, vluchtte de man zijn woning binnen. De man kon via het balkon benaderd worden en aangehouden. In de woning bleek dat het wapen nep was, maar niet van echt te onderscheiden.

De man is overgedragen aan de politie.