Trump kondigt “nieuwe en zwaardere” sancties tegen Iran aan en benoemt nieuwe veiligheidsadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën de opdracht gegeven de sancties tegen Iran “substantieel op te voeren” na de aanvallen van vorig weekend op Saoedische olie-installaties. “Ik heb de minister van Financiën net opgedragen de sancties tegen Iran substantieel op te voeren!”, twitterde Trump woensdag. Niet veel later kondigde hij ook aan Robert O’Brien aan te stellen als nieuwe nationale veiligheidsadviseur. O’Brien volgt de “havik” John Bolton op, die vorige week verrassend de laan is uitgestuurd.

Washington is zijn campagne van maximale druk op Iran aan het opdrijven. Die begon nadat de Verenigde Staten zich hadden teruggetrokken uit het nucleaire akkoord van 2015 tussen Iran en de grootmachten. De spanningen namen deze week toe na een aanval met een drone op grote Saoedische olie-installaties, opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, die met Iran gelieerd zijn. Saoedi-Arabië en de VS geven Iran de schuld van de aanval, hoewel Teheran de beschuldiging ontkent.

De Iraanse president Hassan Rohani zei eerder woensdag dat Iran gesprekken met de VS enkel zou overwegen als Washington een blijk van goede wil geeft en zijn “maximum pressure”-campagne stopzet.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Robert O’Brien volgt Bolton op

Kort na die aankondiging van nieuwe sancties volgde een andere aankondiging, met name dat de gezant voor vrijlating van gegijzelden Robert O’Brien de nieuwe adviseur voor de nationale veiligheid wordt. “Ik ben blij aan te kondigen dat ik Robert C. O’Brien, die talrijke successen heeft geboekt als speciaal presidentieel gezant bij het State Department voor de vrijlating van gegijzelden, zal benoemen tot nieuwe nationale veiligheidsadviseur. Ik heb lang en hard met Robert gewerkt. Hij zal goed werk leveren”, twitterde het Amerikaanse staatshoofd. De jurist O’Brien wordt de vierde nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump.

Vorige week heeft de Republikeinse president John Bolton gevraagd op te stappen vanwege sterke meningsverschillen rond het buitenlands beleid. De nationale veiligheidsadviseur speelt in het uitwerken van het Amerikaans buitenlandse en veiligheidsbeleid een belangrijke rol. Hij valt rechtstreeks onder de president.

O’Brien was in de zomer bij een breder publiek bekend geraakt omdat Trump hem als waarnemer naar Zweden had gestuurd voor een proces tegen de Amerikaanse rapper Asap Rocky.