Standard-trainer Michel Preud’homme: “Vitoria is een heel complete ploeg”

Standard opent donderdag (18u55) de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen het Portugese Vitoria SC. “Het is een heel complete ploeg, die een organisatie kan neerzetten maar ook snel kan omschakelen dankzij haar technische spelers en aanvallende flanken”, vertelde Michel Preud’homme daags voor de wedstrijd in Sclessin. “Voor een ploeg uit pot vier is dit al een heel goed niveau.”

MPH wil zijn ploeg in Europa niet te veel druk opleggen. “We gaan voor het best mogelijke resultaat. We zullen het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Daarna maken we de rekening. Maar we beginnen eraan met de overtuiging in elke wedstrijd het maximum te geven”, onderstreepte de trainer van de Rouches.

Vorig seizoen zat Standard in een lastige poule met Sevilla en Krasnodar. Met ook Frankfurt en Arsenal in de groep oogt de opdracht voor de Luikenaars opnieuw zwaar. “Vorig jaar wisten alleen wij dat het een zware groep zou worden omdat velen Krasnodar onderschatten. Dit keer weet iedereen wat de kwaliteiten van de tegenstanders zijn. Maar wij zijn van pot vier naar pot drie gegaan en dat is een evolutie die de club moet doormaken als we willen blijven groeien.”

De huidige leider in de Jupiler Pro League moet het tegen de nummer tien uit de Primeira Liga wel zonder middenvelder Selim Amallah stellen. “Hij trainde met de groep maar was zo eerlijk toe te geven dat hij nog geen 100 procent is. Er zijn andere oplossingen in de groep. Blessures moeten we trachten te vermijden.”

Voor Preud’homme is een wedstrijd tegen een Portugese ploeg altijd speciaal. Hij heeft immers een verleden als doelman en bestuurder bij Benfica. “Ik heb hele mooie momenten beleefd in Portugal en uiteraard heb ik een speciale band met het land. Ik ben heel dankbaar voor wat ik daar heb mogen beleven”, onderstreepte hij nog. “Benfica draag ik in mijn hart want mijn periode in Lissabon was heel speciaal. Het is een club waar de passie erg aanwezig is en ik heb er formidabele menselijke ervaringen opgedaan.”