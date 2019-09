Turkse voetbalfans palmen Brugge in: al 27 mannen met knuppels opgepakt, sfeer is grimmig

Brugge - De doortocht van de Turkse Galatasaray-supporters door de Brugse binnenstad ging niet onopgemerkt voorbij. De politie escorteerde de duizenden fans van op de Brugse Markt. Ze vertrokken al zingend, maar na amper een honderdtal meter werd de sfeer grimmiger.

Heel wat mannen haalden Bengaals vuur en voetzoekers uit. De winkelstraat werd dan ook met een rookgordijn gevuld. De winkelende mensen werden door luide knallen opgeschrikt. De politie kon niet anders dan alles oogluikend toelaten.

Eerder op de dag werden 22 Turkse fans opgepakt in de buurt van het stadion. “Ze hadden geen geldig ticket en waren in bezit van pyrotechnisch materiaal en knuppels. Ze hadden dus duidelijk slechte bedoelingen en worden bestuurlijk aangehouden tot na de wedstrijd”, zei de woordvoerder van de politie Brugge Lien Depoorter. “We zetten extra in op preventieve maatregelen om erger te voorkomen vandaag.” Nog volgens de politie werden in totaal al 27 mensen opgepakt.

Maar zij waren duidelijk niet de enige met vuurwerk op zak. Want in de stoet richting het stadion werd de ene vuurstaaf na de andere bovengehaald. Een fotograaf kreeg zelfs een voetzoeker naar zijn hoofd geslingerd. Het moge duidelijk zijn: het wordt nog een spannende avond voor de politie in Brugge.