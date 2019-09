U19 geeft Club Brugge goede voorbeeld in Youth League tegen Galatasaray

De U19 van Club Brugge is de UEFA Youth League begonnen met een 3-2-zege tegen hun leeftijdsgenoten van Galatasaray. Na amper 17 minuten stond blauw-zwart al op een 3-0-voorsprong dankzij goals van De Wolf, Wilkims en Aelterman. Toch werd het nog spannend.

De schrik dat het onrustig zou worden in Oostende, zat er wel degelijk in. De wedstrijd was om veiligheidsredenen pas om 15.00 uur geprogrammeerd. Zo hoopten de verschillende diensten dat wedstrijd voor de Turken moeilijk te combineren was met het Champions League-duel tussen beide ploegen later op de avond. Enkele jaren geleden veroorzaakten Gala-fans in een jeugdduel tegen Anderlecht al overlast, maar woensdagmiddag zaten amper een handvol Turken in de tribune van de Versluys Arena. Waren wel overvloedig aanwezig: heel wat Europese scouts, naar schatting ongeveer 40 man. Zij zagen dat Galatasaray tijdens de openingsfase volledig kopje onder ging tegen een Club met enkele bekende namen aan de atrap. Zomeraanwinst Kossounou mocht ervaring opdoen, net als A-kernspelers Van der Brempt en De Ketelaere.

Vooral die laatste maakte indruk. Met enkele flukse bewegingen en passes toonde hij zich een echte spelverdeler, en De Ketelaere tekende ook voor de assist op de 2-0 van Wilkims. Even daarvoor had De Wolf zijn ploeg al vroeg op voorsprong gebracht via een penalty na een lichte haakfout van Galatasaray. Na amper 17 minuten stonden de Turken al drie doelpunten in het krijt: deze keer kopte Aelterman raak. De dolle openingsfase van het duel werd vervolledigd door nog een penalty, maar deze keer voor Galatasaray. Na een contact in de Brugse zestien tekende Baltaci voor de aansluitingstreffer vanop stip. De storm aan zee ging daarna ietwat liggen. Enkel De Ketelaere en De Wolf kwamen nog tot een schot, maar beide pogingen waren niet gekadreerd.

Na de rust kwam Club slap uit de kleedkamer: na amper twee minuten kon Galatasaray verder milderen na een goal van Akgün. De Turken probeerden de druk verder op te voeren, maar Club herpakte zich en kon de bal opnieuw wat meer in de ploeg houden. In een tweede helft die evenwichtiger verliep dan voor de rust kwamen beide ploegen ondanks enkele kansen langs beide zijden - gelukkig voor Club - niet meer tot scoren. De zege voor blauw-zwart betekent meteen een aardige start in groep A, waar de U19 van Real Madrid het opneemt tegen de leeftijdsgenoten van PSG.