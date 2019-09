Dora De Haseleer uit Heikruis mag zich voortaan een Belgian Bullet noemen. Ze werd geselecteerd voor het Belgische bobsleeteam bij de dames. “De Olympische Spelen is mijn grote droom”, glundert ze.

Dora De Haseleer was tot nu toe vooral bekend in de atletiekwereld. “Ik loop al van kindsbeen af bij Olympic Essenbeek. De sprintnummers en de aflossing zijn mijn ding. In deze discipline haalde ...