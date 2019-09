Ik heb een week geleden een groen huispak gekocht van 200 euro. Ik heb het nu aan, omdat ik er 200 euro voor heb betaald. Het is niet eens een bijzonder huispak. Ik haat de kleur groen. In de broekrand zit een koordje dat steeds in het gaatje verdwijnt waar het uit hoort te hangen.

Ik durf geen postpakketten aan te nemen in dit huispak. Ik leef in de veronderstelling dat de mensen in mijn straat nu nog denken dat ik me voor een bijna 60-jarige redelijk kleed, maar in dit huispak ...