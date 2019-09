Flat onbewoonbaar door brand in Brusselse Wolstraat

Brussel - In de Brusselse Wolstraat, vlakbij het justitiepaleis, heeft woensdagnamiddag een brand gewoed in een appartement. Daarbij vielen geen gewonden, maar de flat is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in de flat werd kort na 15.00 uur opgemerkt en bij aankomst van de brandweer sloeg er al heel wat rook uit het gebouw. De brand bleek te zijn ontstaan in de kinderkamer van een duplex op de vierde verdieping en de zolder. Omdat die duplex afgescheiden was met een grote glazen wand, was het voor de brandweer moeilijk om hem via de trap te bereiken. De brandweerlui hebben daarom via de dakvensters het gebouw betreden om de brand te blussen.

Het vuur was uiteindelijk snel geblust en er vielen geen gewonden, maar de schade in de duplex is wel aanzienlijk waardoor de flat tijdelijk onbewoonbaar is. Op de derde verdieping is er ook schade, voornamelijk door het bluswater.

Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Wel staat vast dat er geen kwaad opzet in het spel is.