De onweerstaanbare drang van ‘gevangenisgroupies’: "Veel veroordeelden zitten gewoon op datingsites"

Terrorist Salah Abdeslam krijgt in de gevangenis brieven van verliefde fans. Een schande, vinden nabestaanden van zijn slachtoffers. Toch is het niet zo uitzonderlijk. Want prison groupies, vrouwen of meisjes die verliefd worden op zware criminelen, zijn van alle tijden. Charles Manson had er al. Maar ook Marc Dutroux, Kim De Gelder en Ronald Janssen krijgen brieven, geld of pikante foto’s toegestuurd. Volgens psychiaters doen de vrouwen het uit een soort van moederlijk medelijden met die man die eenzaam in de cel zit. Maar ook om zelf wat aandacht te krijgen.