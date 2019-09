Stille wake voor Maxime (14), slachtoffer dodelijk verkeersongeval aan bushalte

Evergem - Eén dag na het tragische overlijden van de 14-jarige Maxime Van Haute is Kluizen allesbehalve bekomen van de klap. Op de plaats waar Maxime het leven liet, is het een voortdurend komen en gaan van mensen die hun medeleven willen betuigen.

Maxime Van Haute kwam dinsdagochtend om het leven bij een verkeersongeval. Toen hij omstreeks 7 uur de Noordlaan wou oversteken, ging het mis. Hij werd gegrepen door een terreinwagen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Enkele jongeren die aan een bushalte op de bus wachtten, zagen het ongeval gebeuren.

Toen het nieuws bekendraakte van het noodlottige ongeval ging een schokgolf door het kleine dorp. Overal heerste ongeloof en verslagenheid. “Je kind op die manier moeten afgeven, is de grootste angst voor iedere ouder”, vertelt een inwoonster. “Je leest en hoort het vaak, maar als het plots zo dichtbij gebeurt, komt het extra hard aan.”

Gedenkmoment

Maxime was een sociale jongen. Hij was lid van de lokale KLJ en voetbalde bij Ertvelde United bij de U15. Bij beide verenigingen sloeg het nieuws in als een bom. Zowel in de lokale KLJ-lokalen als in de kantine van de voetbalclub werd dinsdagavond een gedenkmoment georganiseerd waar heel wat volk op afkwam.

Aan de bushalte waar Maxime overleed, vlakbij het kruispunt van de Toekomststraat en de Noordlaan, is het sinds dinsdagochtend een constant komen en gaan van mensen die hun medeleven willen getuigen met de familie. Woensdagavond werd om 19 uur een stille wake georganiseerd voor Maxime. Daarvoor werd de Noordlaan tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Maxime wordt zaterdag begraven.