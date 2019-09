VIDEO. Haren vlechten doe je zo: papa’s gaan aan de slag met de haren van hun dochters

Diest - Salounge, het kapsalon van de school De Prins in Diest, was woensdag omgetoverd in een mannenbastion. Papa’s gingen er de lange haren van hun dochters te lijf om ze in een vlecht of een dotje om te vormen.

Het idee kwam van Diestenaar Dieter Van Esch, die thuis al eens worstelde met de lange haren van zijn drie dochters. In De Prins vond hij de geschikte partner. “In een workshop van twee uur leren de papa’s de haren uitkammen, staartje maken, vlechten en dotje maken.” Het initiatief sloeg online ook in als een bom. In een oogwenk was de workshop uitverkocht.

Papa Hans brengt het er goed vanaf. Foto: lwh

Mamatijd

Hans Meus uit Aarschot is papa van drie dochters. Een van de drie is Mette (7), die in de stoel van het kapsalon heeft plaatsgenomen. Deelnemen aan de workshop leek hem wel een goed idee. “Toen ik het bericht op Facebook zag verschijnen, was ik er meteen voor gewonnen. Voor de kinderen is het thuis mamatijd ’s morgens en papatijd ’s avonds, maar die tijd betekent voor mij dikwijls beperkt tot het halen van de kinderen aan de school. Later op de avond ga ik weer aan het werk. De school heeft de workshop overigens goed georganiseerd. De kinderen kunnen hier op de iPad spelen terwijl wij met de haren bezig zijn. Ik heb hier heel veel geleerd.”

Marcel Koolen uit Diest neemt samen met dochter Anna (8) deel. “Een staartje maken, de haren vlechten of ze opsteken... het is heel handig om dat als papa ook te kunnen, voor het ballet is het belangrijk dat de haren goed strak opgestoken zijn.”