Theo Francken: “De Wever is bereid een compromis te sluiten”

“Wij zijn bereid om water bij de wijn te doen, maar er moet nog wel wijn zitten in wat rest”, dat zei N-VA-kopstuk Theo Francken vanmiddag over de compromisbereidheid van zijn partij. “We moeten ook op sociaal vlak een signaal geven, ik heb daar geen probleem mee.” Dat bericht De Standaard.

Francken was woensdag als spreker te gast in de zakenclub Cercle de Lorraine. Aanvankelijk werd Jan Jambon verwacht, maar die heeft de handen vol met het schrijven van een Vlaams regeerakkoord. Dat vraagt tijd. “Want er mogen geen losse eindjes zijn”, zei Francken. “Zinnetjes waarin iedereen zijn gelijk vindt, zijn een accident waiting to happen. Dan kunnen de journalisten opnieuw schrijven dat de regering ruziemaakt.”

“Met ons kun je zaken doen”

Zodra de Vlaamse regering een feit is, ziet Francken ook federaal mogelijkheden. “Onze deur staat open. Bart De Wever is bereid om een compromis te sluiten.” Hij acht een regering met de PS “niet onmogelijk”. “De sense of urgency is er wel degelijk, maar we zijn niet bereid om tegen elke prijs in een federale regering te stappen.”

“Met ons kun je nog zaken doen, wij zijn redelijke mensen”, zei hij nog. “Misschien zit er binnenkort geen redelijkheid meer aan tafel.” Daarmee verwees hij naar de hoge vlucht die Vlaams Belang bij de jongste peiling van Het Laatste Nieuws en VTM nam. “Nieuwe verkiezingen zullen alles nog meer op de spits drijven.”

“Sociaal signaal”

Francken stelde ook nog dat “zijn partij niet het einde van België” wil. “Maar geef ons meer autonomie. Confederalisme is niet het einde van België of de drooglegging van Brussel.” Maar tegelijk wees hij erop dat zonder streng migratiebeleid confederalisme onvermijdelijk wordt. Hij reikte de PS zelfs de hand door begrip te tonen voor hun sociale bezorgdheden. “We moeten ook op sociaal vlak een signaal geven, ik heb daar geen probleem mee. We moeten naar een nieuw sociaal contract.”