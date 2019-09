Eden Hazard start tegen PSG voor het eerst in de basis bij Real Madrid

Club Brugge en Galatasaray trapten om 18u55 al de eerste speeldag op gang in Groep A van de Champions League, later vandaag (aftrap 21u) staat in die groep ook nog de topper tussen PSG en Real Madrid op het programma. En daarin staat Eden Hazard voor het eerst in de basis bij de Koninklijke.

Nadat Eden Hazard zaterdag tegen Levante (3-2) als invaller zijn debuut mocht vieren, krijgt hij in Parijs zijn eerste basisplaats. De Rode Duivel moest zijn debuut uitstellen tot de vierde speeldag in Spanje nadat hij zich midden augustus aan de rechterdij had geblesseerd tijdens de laatste training voor de competitieopener tegen Celta. Uiteraard staat met Thibaut Courtois nog een tweede Belg in de basis bij Real Madrid.

Geen Neymar, Mbappé of Cavani

PSG moet het stellen zonder zijn drie toppers voorin: Neymar is geschorst, Mbappé en Cavani zijn geblesseerd. De Franse voorhoede bestaat daarom uit Icardi, De Maria en Sarabia. Opvallend in het Franse doel staat Keylor Navas, die deze zomer overkwam van Real. Ook Thomas Meunier mag nog eens starten bij de Parijzenaars.

PSG: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di María, Icardi, Sarabia.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, James, Bale, Hazard, Benzema.