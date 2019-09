Vadis Odjidja: “We krijgen veel lof, maar de topmatchen moeten nog komen”

Dat AA Gent het beste voetbal van het land speelt, wil hij niet gezegd hebben. Maar hij ontkent het ook niet. Dat hijzelf de meest bepalende speler van het land is, wil hij niet gezegd hebben. Maar hij ontkent het ook niet. Wat Vadis Odjidja dan wel zegt? Dat hij op zijn 30ste al meer uit zijn carrière had kunnen halen. “Met wat meer geluk. Anderen zullen dat misschien hard werken noemen.” In topvorm én spits met woorden: laat die Europese groepsfase maar beginnen.