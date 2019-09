Trump zit al aan zijn vierde veiligheidsadviseur: de man die A$AP Rocky uit Zweedse cel moest houden

Robert C. O’Brien wordt de vierde Veiligheidsadviseur van president Trump. Geen grote naam, wel iemand met ervaring: hij werkte al voor de presidenten Bush en Obama. Hem wacht een helse taak nu de spanningen in de Golf hoog oplopen. O’Brien gelooft in Amerika als leider van de vrije wereld. En was vernietigend voor de Iran-deal: hij vergeleek die met het Verdrag van München dat de baan vrijmaakte voor Hitler.