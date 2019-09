Ergste vrouwelijke pedofiel ooit vrijgelaten uit de gevangenis: “Als ik haar tegen het lijf loop, vermoord ik haar”

In het Verenigd koninkrijk is de 49-jarige Vanessa Marks, na tien jaar cel, vrijgelaten. De vrouw werd veroordeeld voor seksueel misbruik van peuters en baby’s in het kinderdagverblijf waar ze werkte. Volgens de betrokken autoriteiten die waken over haar reclassering is de vrouw geen gevaar meer voor de samenleving. De familieleden van de slachtoffertjes reageren woest.

Het palmares van wat de Britse pers ‘de ergste vrouwelijke pedofiel ooit’ noemt, is moeilijk om lezen. Toen de vrouw aangehouden werd, trof de politie minstens 64 foto’s op haar computer waarop te zien is hoe piepjonge kinderen misbruikt. Ze deed dat in een kamertje waar luiers ververst werden in het kinderdagverblijf waar ze werkte.

Tijdens haar proces bekende ze dat ze dertien kinderen misbruikt had. Namen noemde ze niet en tot vandaag weten vele ouders niet of hun kroost al dan niet misbruikt werd.

Volgens een speciale onderzoekscommissie heeft de therapie aangeslagen en heeft de vrouw veel spijt van haar daden. Uit verklaringen van begeleiders en medegevangenen zou blijken dat ze nu ‘een andere vrouw’ is.

Een vader van één van de slachtoffers reageerde vandaag ziedend bij de BBC. “Ik wist dat deze dag zou komen. Maar het kwam hard aan toen ik vanmorgen hoorde dat ze daadwerkelijk is vrijgekomen. De overheid heeft met ons onvoldoende rekening gehouden. Wij zijn ook slachtoffers en wij zijn door Marks veroordeeld tot levenslang.”

De man stelt dat er van beterschap geen sprake kan zijn en dat de kans op recidive groot is. “Ze is en blijft een gevaar”, zei hij nog. “Zo’n gevoelens komen terug, de mogelijkheid dat ze zich weer aan kinderen vergrijpt, is erg realistisch.” Nog een andere vader van een vermoedelijk slachtoffer reageert ook ziedend. Omdat Marks nooit namen genoemd heeft, weten vele ouders niet of hun kind al dan niet misbruikt werd. “Het hele proces rond Marks is een boeltje van begin tot eind”, zei hij. “Als ik haar tegen het lijf loop, vermoord ik haar.”

Pedofielennetwerk

Naarmate het onderzoek vorderde kwamen de speurders erachter dat vrouw deel uitmaakte van een pedofielennetwerkje. Angela Allen, een collega uit het kinderdagverblijf, was ook lid van het netwerk. De vrouw werd medeplichtig bevonden en veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkrachten van 3-jarig meisje. Het mannelijke kopstuk van de bende, Colin Blanchard, kan pas in 2020 vervroegd vrijkomen. De bal ging aan het rollen toen zijn zakenpartner de foto’s ontdekte op zijn computer. Het gros daarvan werden door Blanchard en Marks gemaakt.