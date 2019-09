Maar één op de vijf werkt van thuis uit, de helft van de bazen weigert het gewoon

Bijna de helft van alle Belgen kan zijn werk vanop afstand uitvoeren, maar slechts een op de vijf doet het. Reden? De werkgever laat het gewoon niet toe. “Nochtans helpt telewerken tegen files, is het goed voor de productiviteit én voor de balans tussen werk en privé”, zeggen de organisatoren van de Nationale Telewerkdag.

Benieuwd of u het verschil zal voelen op de weg: vandaag is het Nationale Telewerkdag. De dag is in het leven geroepen om werkgevers én werknemer te stimuleren om anders te werken. Want er is nog veel groeimarge, zeggen de organisatoren. 45 procent van de Belgen geeft aan een job te hebben die in aanmerking komt voor telewerk, maar amper 22 procent doet dat af en toe. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias en de FOD Mobiliteit.

Waarom al die anderen toch nog elke dag naar kantoor gaan? Omdat het moet van de werkgevers. Ongeveer de helft staat geen telewerk toe, zegt hr-dienstverlener SD Worx. Bij de grote bedrijven laat 58 procent tele- of thuiswerken toe, bij kmo’s ligt dat lager. “Van de kmo’s die het toelaten, beperkt een vijfde het tot heel uitzonderlijke situaties”, klinkt het.

Omdat de baas zijn mensen wil controleren? “Er zijn werkgevers die zeggen dat ze het gevoel van controle willen behouden, maar het wordt stil als ik hen vraag hoeveel controle ze eigenlijk hebben op de mensen die op kantoor achter hun scherm zitten”, zegt Kris De Meester van het VBO. “Soms denken werknemers onterecht dat telewerk mogelijk is. Werkgevers kijken ook naar het collectief. Het wegvallen van fysieke samenwerking is niet altijd wenselijk.”

Goed voor iedereen

Het VBO raadt werknemers en werkgevers aan om in dialoog te gaan over telewerken. “Elke werkgever heeft baat bij bevlogen werknemers”, zegt De Meester. “En dus ook bij het wegwerken van elk element dat hun motivatie in de weg zit.”

Winkelbedienden, verpleegkundigen of brandweerlui mogen zich de moeite besparen: voor hen is het uiteraard onmogelijk om van thuis uit te werken. Toch halen ook zij voordeel uit het systeem, zegt Stef Willems van Vias. “De meerderheid van de telewerkers komt met de wagen en woont behoorlijk ver van zijn werk. Wie niet kan telewerken, profiteert er dus van als anderen dat wel doen. Want zo verliezen ze minder tijd in de file.”