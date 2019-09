Verbijsterend onderzoek: voor 1 op 16 vrouwen in VS is verkrachting eerste seksuele ervaring

Volgens een Amerikaanse studie is de eerste seksuele ervaring van 1 op 16 vrouwen een verkrachting. Het slachtoffer is gemiddeld 15 jaar oud en doorgaans is de dader ouder. De studie werd gevoerd op basis van enquêtes zonder het woord ‘verkrachting’ en toch gaf 7 procent van de respondenten aan dat hun eerste seksuele ervaring niet vrijwillig gebeurde. De studie werd gepubliceerd in het vakblad JAMA Internal Medicine.

Van die 7 procent gaf bijna de helft aan dat ze vastgepind of -gehouden werden. Meer dan de helft gaf aan dat ze verbaal onder druk gezet werden om seks te hebben. “Elke seksuele betrekking zonder wederzijdse instemming is verkrachting”, zegt Laura Hawaks, de hoofdauteur van de studie en internist verbonden aan de Harvard Medical School. “Ook wanneer iemand verbaal en psychologisch onder druk wordt gezet om seks te hebben, is er sprake van een verkrachting.” Nog volgens de studie zijn de psychologische gevolgen van zo’n trauma bijzonder zwaar en vaak levenslang. Slachtoffers hebben een algeheel slechter mentaal welzijn, ook lopen ze een hogere risico op ongewenste zwangerschappen.

De studie baseert zich op enquêtes. Opvallend is dat de vragenlijst het woord ‘verkrachting’ niet omvat. Ook werden ze afgenomen, bij 13.310 volwassen vrouwen, voor de opkomst van #metoo. De vragen waren gecentreerd rond ‘het al dan niet plezierig zijn’ van hun eerste keer en/of het volle instemming gebeurde. Wie de mannen in dit verhaal zijn, werd niet onderzocht. Veelal zijn ze ‘vele jaren’ ouder.

Nog volgens the federal Centers for Disease Control and Prevention zal1 op 5 Amerikaanse vrouwen op een bepaald punt in haar leven verkracht worden. Voor ruim de helft van die slachtoffers gebeurt dat voor hun 18e verjaardag.