François verstikte zijn vrouw na een ruzie over geld en nu is hij schuldig aan doodslag

Asse - Voor het hof van assisen in Brussel heeft de jury François Bulté woensdagavond schuldig bevonden aan doodslag op zijn echtgenote. Hij heeft Marie-Jeanne Berghman opzettelijk gedood in hun woning in Asse in 2017.

Bulté (70) bracht zijn 66-jarige echtgenote op 17 oktober 2017 om het leven door verstikking. Een buurman trof het slachtoffer daags nadien aan in de slaapkamer van de echtelijke woning.

De twaalf gezworenen stemden in met de oorspronkelijke beschuldiging van doodslag. Ze baseerden zich daarvoor op de verklaringen van de wetsartsen. “De versmachting met het kussen en de langdurig volgehouden feiten gaven de doorslag”, luidde de motivering. “Een ander belastend element was het gebrek aan reactie bij Bulté na de feiten. Hij verzuimde om de hulpdiensten te bellen.”

De juryleden wezen de beschuldiging van moord van de hand. De voorbedachtheid, zoals gevorderd door het openbaar ministerie, werd niet weerhouden. “Bulté had geen voorafgaandelijk of weloverwogen besluit genomen om zijn vrouw om het leven te brengen. Er is geenszins sprake van een daadwerkelijke reflectie om voort te doen dan wel te stoppen met de dodelijke handelingen. Dat is niet gebleken tijdens het strafonderzoek en al evenmin op de zitting.”

Zelfs de drie burgerlijke partijen hadden eerder op de dag de beschuldiging van moord verworpen. Ook voor hen volstond een schuldigverklaring aan doodslag. “De feiten zijn duidelijk en kunnen niet aanvaard worden”, stelden de raadsmannen van de familieleden. Zij wezen de weg naar enkele verzachtende omstandigheden. François Bulté heeft een blanco strafregister. Hij was 50 jaar samen met Marie-Jeanne Berghman, waarvan 46 jaar door de echt gebonden. Het psychiatrisch verslag was zeer positief.

Bulté betoonde zowel tijdens het onderzoek als op het assisenproces schuldinzicht en spijt. “Als ik de klok kon terugdraaien, deed ik het meteen. Marie-Jeanne was de liefste vrouw die je kon hebben. Ik heb haar nooit kwaad willen doen. Maar ik heb het gedaan en neem de schuld op mij.”

LEES OOK. Hij verstikte zijn vrouw na een ruzie over geld, maar het is een mysterie waar dat gebleven is. “Gaf je moeder een vinger, dan nam ze een hand”