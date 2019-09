REACTIES. Philippe Clement: “Ik begrijp niet dat die penalty niet gefloten wordt”

Club Brugge bleef dinsdag steken op een 0-0 tegen Galatasaray in de Champions League. Bij de Belgische vice-kampioen treurden ze achteraf vooral over de gemiste kansen al wees trainer Clement vooral naar de ref.

Club Brugge-trainer Philippe Clement toonde zich achteraf erg tevreden over de prestatie van zijn team. “Ik zag vandaag de quasi perfecte partij van mijn groep. Het plan dat we op voorhand hadden opgezet om veel kansen te creëren is gelukt, het plan om weinig kansen tegen te krijgen is ook geslaagd. Ik heb héél veel positieve zaken gezien vandaag. We hebben attractief, aanvallend voetbal gespeeld tegen een heel goede tegenstander. We hebben getoond dat we onze plaats verdienen in de Champions League. Een paar keer hadden we beter kunnen afwerken, maar ze hebben ook een erg goede keeper.”

“Maar wat ik niet begrijp is dat er op dit niveau geen penalty gegeven wordt voor die handsbal op het einde van de match. Die moet de scheidsrechter gewoon geven, dat is héél simpel. Dat zijn gewoon de regels. Ik begrijp dat niet goed. Dan krijg je een andere situatie en winnen we allicht de match. Dan was er euforie geweest. Nu zijn we teleurgesteld dat we maar een punt hebben gehaald. Al is het niet verkeerd om tegen Galatasaray een punt te pakken. Nu volgen er inderdaad zware matchen tegen Real Madrid en tweemaal PSG, maar dat wil niet zeggen dat we de bus gaan parkeren. We gaan er alles aan doen om te winnen.”

“Het ontbrak ons aan een beetje geluk”, vond aanvoerder Ruud Vormer. “We hebben genoeg kansen gehad, maar die willen er niet in. In de tweede helft werden zij een beetje sterker, maar wij hebben met Openda en Dennis ook nog twee grote kansen gehad. We speelden een heel goede pot voetbal, agressief op de bal. Maar dat laatste stukje ontbrak vandaag. Nu komen de grote kleppers? Dit was ook wel een grote wedstrijd hoor. We hebben het hier wel over Galatasaray hé. Nu zondag Anderlecht, we moeten gewoon lekker door gaan.”

Doelman Simon Mignolet hield alweer de nul voor Club Brugge. “We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Spijtig genoeg dat we dat doelpuntje niet maken. Het is zuur dat we onze kansen niet afwerken. Ik ben niet ontevreden met dat ene punt thuis, maar er had meer ingezeten.”

Mignolet toonde zich opnieuw erg belangrijk met een cruciale save één-tegen-één met Babel in de eerste helft. “Ik heb héél weinig werk gehad vandaag. Maar je weet ook dat je tegen een ploeg als Galatasaray altijd één of twee ballen moet pakken. Gelukkig dat ik die grote kans van Babel met mijn schouder pak. Anders hadden we 0-1 verloren, dat zou veel zuurder geweest zijn. Nu kunnen we ons optrekken aan de punt. Of ik ooit belangrijker ben geweest voor een club als nu bij Club Brugge? Daar ben ik niet mee bezig en het is veel te vroeg om dat te zeggen.”

Hans Vanaken was woensdagavond de uitblinker bij Club Brugge. “Ik ben niet gefrustreerd, wel ontgoocheld. We hadden de mogelijkheden om die match te winnen. De weinige momenten die je krijgt in de Champions League moet je afmaken. En dat hebben we nagelaten. Vooral Dennis met zijn goede kansen in de eerst en tweede helft. Die momenten moet je pakken. Galatasaray is een ploeg met veel kwaliteiten en dat hebben ze vanavond in de tweede helft laten zien. In de terugmatch zullen we iets meer druk zetten zodat ze minder makkelijk kunnen opbouwen. Vandaag hebben we in ieder geval getoond dat het kan. We hebben bewezen dat het mogelijk is om te verslaan. En dat tegen een ploeg met veel spelers van een hoog niveau. Nu zetten we alles op de match tegen Anderlecht.”