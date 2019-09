Hoe gezin van baby Pia nog straffer kon stunten dan de Warmste Week: “Zelfs over kleinste detail is met heel team nagedacht”

De sms-actie die voor baby Pia genoeg geld inzamelde, is bedacht op een bankje op de speelplaats. Tot daar de improvisatie, want voor de rest was de campagne erachter strategisch aangepakt. Met dank aan de vriendenkring van mama Ellen en papa Tim, die onder andere lang discussieerde over welk antwoord wij nu zouden krijgen als we hadden ge-sms’t. Dat noemen ze zelfs in de reclamewereld “du jamais vu”.