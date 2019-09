Opnieuw schietpartij in Amsterdam: politie houdt klopjacht op daders

Bij een schietpartij, woensdagavond op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost, is een zwaargewonde gevallen. Twee verdachten vluchtten op een scooter. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de moord op advocaat Derk Wiersum, eerder op de dag.

De auto werd vanop een zwarte scooter onder vuur genomen. Het voertuig belandde in de brandweerkazerne. Daar vielen geen gewonden. Maar de bestuurder van de wagen is wel zwaargewond.

Volgens de politie zaten er twee mensen op de scooter. Ze zijn gevlucht. De daders waren in het zwart gekleed en dragen zwarte helmen. De politie is een grote zoekactie bezig.

Vanochtend werd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert, in een ander deel van de stad, strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces, de strafzaak tegen de criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen verband is, maar onderzoekt dat nog.

