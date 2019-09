De Bruyne opent zijn Champions League-campagne met een assist, Juventus en Atlético delen de punten

Manchester City, Bayern München en PSG zijn woensdagavond met een ruime zege begonnen aan een nieuwe jacht op de Champions League-trofee. Atlético Madrid en Juventus deelden de punten na een stevige topper. Timothy Castagne beleefde een horrordebuut in de Champions League. Een overzicht van alle matchen van woensdag.

GROEP B

Bayern München is de eerste leider in Groep B, na een duidelijke 3-0-thuiszege tegen Rode Ster Belgrado. Kingsley Coman opende de na 34 minuten de score. De onvermijdelijke Robert Lewandowski en Thomas Müller pikten in het slot van de match ook nog hun goaltjes mee.

Een negatieve hoofdrol voor Jan Vertonghen in Olympiakos Pyraeus - Tottenham. De Spurs kwamen 2-0 voor maar moesten tevreden zijn met een punt na onder meer een strafschopfout van een Jan Vertonghen: 2-2. Na 25 minuten ging Harry Kane net binnen de zestien over het been van Kostas Tsimikas: de ref legde ondanks Grieks protest de bal op de stip en Kane zette zelf die strafschop feilloos om, 0-1. Slechts enkele minuten later werd balverlies van de Grieken genadeloos afgestraft door Lucas Moura, die op aangeven van Ben Davies de 2-0 van buiten de zestien hard binnen schoot. Olympiakos verdiende een doelpunt voor de rust en na een mooie een-twee tussen Daniel Podence en Mathieu Valbuena, kon die eerste daar ook voor zorgen: 1-2. Na zeven minuten in de tweede helft kreeg ook de thuisploeg een strafschop na een fout van een (iets) te fel opzittende Jan Vertonghen op Valbuena. En ook de Fransman faalde niet vanop de stip: 2-2.

GROEP C

Ruslan Malinovskyi Foto: EPA-EFE

In Groep C is Manchester City uitstekend begonnen aan zijn Champions League-campagne. De Engelse landskampioen omzeilde in Oekraïne de immer lastige klip Shakhtar Donetsk. Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan (elk een doelpunt en een assist) zorgden ervoor dat de Citizens met een geruststellende 0-2-voorsprong konden gaan rusten. Na de rust kon Kevin De Bruyne uiteraard niet achterblijven. Onze landgenoot zette Gabriel Jesus op weg naar de 0-3 en werd even later vervangen.

In dezelfde poule beleefde Atalanta een horrordebuut in de Champions League. De Italiaanse revelatie van vorig seizoen stond aan de rust al 3-0 in het krijt op bezoek bij Dinamo Zagreb. Rode Duivel Timothy Castagne kwam bij Atalanta niet van de bank, topaankoop Ruslan Malinovskiy mocht pas na de rust invallen. Die moest lijdzaam toezien hoe Mislav Orsic halfweg de tweede helft zijn hattrick compleet maakte met de 4-0.

GROEP D

Foto: REUTERS

De topper in Groep D tussen Atlético Madrid en Juventus eindigde op 2-2. Juan Cuadrado opende vlak na de rust de score met een wereldgoal in de kruising. Toen Blaise Matuidi even later de voorsprong voor Juve verdubbelde leek de match gespeeld. Stefan Savic lukte echter snel de aansluitingstreffer en in de slotminuut kopte Héctor Herrera de gelijkmaker tegen de touwen.

Door dat gelijkspel tussen Juve en Atlético is Lokomotiv Moskou de verrassende eerste leider in Groep D. De Moskovieten haalden het met 1-2 op het veld van Bayer 04 Leverkusen. Alle doelpunten vielen voor de pauze, de winning goal was van Dmitriy Barinov.

Groep A

In tegenstelling tot landskampioen Genk werd Club Brugge niet weggeblazen in zijn eerste groepswedstrijd. Geblaas was er wel. In de tribunes, in de dug-out, zelfs op het veld. Geblaas wegens een stoet aan gemiste kansen. Club verdiende meer dan 0-0 tegen het Turkse Galatasaray maar liet het zelf liggen ( lees het verslag hier ).

Een eerste basisplaats voor Eden Hazard tegen Real Madrid, maar veel plezier beleefde de nieuwe nummer zeven van Real daar niet aan.werd in Parijs weggetikt door een oppermachtig PSG. Eden Hazard kwam nauwelijks in het spel voor, Courtois zag sterretjes. Aan de overkant maakte Thomas Meunier een prima beurt. De rechtsachter scoorde zelfs de 0-3 na een uitstekende counter. De eerste twee al even knappe goals kwamen van de gouden voetjes van Angel Di Maria. Real Madrid zal zich over twee weken moeten herpakken tegen Club Brugge.