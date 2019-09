Al zeker 20 kandidaten om Proximus te leiden

Hoewel de raad van bestuur nog een headhunter moet aanstellen, zouden zich bij Proximus al een twintigtal externe kandidaten gemeld hebben om Dominique Leroy op te volgen als CEO. Dat viel te horen in de marge van een hoorzitting in de Kamer.

In die hoorzitting werden telecomminister Philippe De Backer (Open VLD) en Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck aan de tand gevoeld over de opvolging van Leroy. Die stapt over naar het Nederlandse KPN, onder meer omdat ze daar meer kan verdienen. Volgens de minister moet het huidige loonpakket – 500.000 euro vast loon en 150.000 euro kortetermijnbonus – volstaan om een CEO te vinden, ook al vindt hij het “gezond” dat een CEO een langetermijnbonus krijgt. Maar, zo benadrukte hij, “het is aan de raad van bestuur om over het loonpakket te beslissen”.

De Clerck benadrukte dat hij dat loonplafond niet ter discussie stelt, maar wees er wel op dat “het ontbreken van die bonus een handicap kan vormen om concurrentieel te zijn. We moeten vaststellen dat in het buitenland CEO’s van telecombedrijven veel meer verdienen. Gaan we binnen het bestaande pakket niemand vinden? Dat zeg ik helemaal niet. Maar we willen de beste. En een goede CEO kost nu eenmaal meer dan een slechte.” De Clerck wil snel gaan: donderdag wordt een headhunter aangesteld en in oktober wil de raad van bestuur al een eerste selectie kunnen maken, zo klonk het nog. (krs)