Ruwe diamant verliest glans

Producenten van natuurlijke diamanten voelen almaar sterker de concurrentie van synthetische diamanten. Zelfs wereldbedrijven als De Beers en Petra Diamonds zien hun omzet slinken.

De grootste producent van natuurlijke diamanten voor particulieren, De Beers, zag zijn verkoop 44 procent dalen in vergelijking met vorig jaar. En ook voor de rest van het jaar en voor 2020 verwacht De Beers weinig of geen beterschap. Grote concurrent Petra Diamonds, eigenaar van de Cullian-mijnen, meldt zelfs een verlies van 258 miljoen dollar over het afgelopen jaar. Allemaal een gevolg van flinke prijsverlagingen die het bedrijf moest doorvoeren om toch maar zijn marktaandeel te behouden.

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: handelsoorlogen, politieke instabiliteit en financiële onzekerheid wegen op de verkoop van échte diamant, waardoor intussen een overaanbod is ontstaan. Tegelijk ziet de synthetische diamant, die kwalitatief nog amper moet onderdoen van natuurlijke diamant, zijn marktaandeel flink groeien. (krs)