Chinezen woedend om dode panda

Een panda die maandag in een Thaise zoo stierf, heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt in China. Dat land had de beer uitgeleend aan de dierentuin. Xuang Xuang, een mannetje van 19 jaar, stierf na het eten van bamboe. Hoewel zijn dood nog wordt onderzocht door Chinese experts, rijst op Chinese social media de vraag of de kwaliteit van het voedsel van de Chiang Mai Zoo wel voldoende is. Er wordt ook opgeroepen om geen beren meer uit te lenen aan Thailand. “Als je je het niet kan veroorloven om voor een panda te zorgen, huur er dan geen”, is de teneur van veel reacties. Elke maand kreeg Xuang Xuang een bloedtest, en hij leek in perfecte gezondheid. Een panda wordt in het wild gemakkelijk dertig jaar, maar dat ligt iets lager voor de dieren in gevangenschap.(sir)