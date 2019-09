Binnenkort hebt u de bonen gevreten …. toch als het van Vlaanderen afhangt

Witte, bruine en zwarte bonen. Kidney-, tuin- en sojabonen. Kikkererwten en linzen. Als u er spontaan vier kon opsommen, dan behoort u tot een clubje met 6 procent van de Vlamingen. En klinken ze u stuk voor stuk onbekend in de oren? Geen nood: uit de enquête van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat 29 procent er zelfs géén kan opsommen.

Maar daar moet volgens Gezond Leven wel dringend verandering in komen, want peulvruchten staan helemaal bovenaan in de omgekeerde voedingsdriehoek. Samen met groenten, fruit en granen dus. Maar gemiddeld eet de Belg er amper 3 gram per dag van. De 80 procent van de Vlamingen die het wel af en toe eten, doet dat minder dan één keer per week.

Linzen in de spaghetti

“We lanceren een campagne om duidelijk te maken dat peulvruchten een belangrijke rol hebben in een gezond eetpatroon”, zegt Loes Neven van Gezond Leven. “Ze zitten boordevol vezels, eiwitten, ijzer en B-vitamines en zijn dus goede vleesvervangers, ook voor wie geen vegetariër is. Vervang het gehakt in je spaghettisaus eens gedeeltelijk door linzen en in je chili con carne door kidneybonen. En smeer hummus op je boterham. Het is gezond en duurzaam. Én lekker.”

In de campagnefilmpjes, die gedeeld zullen worden via de sociale mediakanalen van Gezond Leven en van ziekenfondsen, krijgen de kikkererwten en kidneybonen armen, benen en een gezicht. En op de website staan recepten met de verschillende soorten peulvruchten in soepen, salades en stoofpotjes.

Eén van de campagnefilmpjes Gezond Leven

Opvallend: de campagne wordt ondersteund door twee bekende merken die conservenblikken en ingemaakte groenten verkopen. “Ook de recepten komen van hen, maar zijn geselecteerd door ons op basis van de vraag of ze goed in de voedingsdriehoek passen”, zegt Neven. “De voedingsdriehoek zelf is volledig tot stand gekomen zonder commerciële inbreng, maar om de eetgewoonten van de Vlaming ook echt aan te passen werken we samen met voedingsbedrijven via financiële steun en sponsorpakketten. Maar we volgen daarbij een ethische code: er was geen inhoudelijke inspraak en we hebben álle bij ons bekende producenten aangeschreven. Zo komt het dat twee concurrerende merken samen in één campagne stappen.”