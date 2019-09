Vierde verkiezingen in vier jaar lijken onvermijdelijk

Wat voor de zomer al werd gevreesd, werd gisteren bevestigd. De Spanjaarden zullen zo goed als zeker voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus moeten voor nationale verkiezingen. 23 september is de deadline voor een regeringsvorming en die wordt niet gehaald. Koning Felipe deelde mee dat hij geen nieuwe informateur meer zal aanduiden.

De uittredende premier Pedro Sánchez, de overwinnaar in april, slaagde er niet in het vertrouwen te krijgen voor een minderheidsregering die gedoogsteun zou krijgen van nationalisten. Ook pogingen om een coalitie te vormen met de populistisch linkse partij Unidas Podemos, met gedoogsteun, mislukten. Sánchez wilde de partij niet meer dan wat kruimels geven en gruwde van een echte coalitie. Er was maar een werkbare coalitie over: de sociaaldemocraten van Sanchez en de rechts liberalen van Ciudadanos. Maar daar paste de laatste partij voor. Tenzij er een mirakel gebeurt, zijn er nieuwe verkiezingen op 10 november. De peilingen voorspellen dat die amper verandering zullen brengen. Dit jaar moesten de Spanjaarden ook al Europees, regionaal en lokaal gaan stemmen.(pmm)