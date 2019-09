Koninklijke pelgrims in Jeruzalem

Albert en Paola zouden normaal in deze tijd van het jaar op de Middellandse Zee ronddobberen. De gepensioneerde vorsten, die sinds de troonswisseling zes jaar geleden meer dan ooit van hun oude dag genieten, meren doorgaans in september met hun jacht Alpa aan in Italië. Aan de kust van Sardinië, Calabrië, Sicilië, bijvoorbeeld.

Maar dit jaar hebben ze een andere reisbestemming gezocht voor de nadagen van de zomer: Israël. Ze werden dinsdag gesignaleerd in Jeruzalem, de bakermat van het joden- en christendom. Ze bezochten in de ommuurde oude stad onder meer de Heilig Grafkerk. Die is volgens de overlevering gebouwd op de plek waar Christus zowel gekruisigd en begraven als opgestaan zou zijn, het Heilig Graf dus. Het is al eeuwenlang een belangrijk pelgrimsoord.

Privégids

De kerk wordt elke dag overspoeld door duizenden gelovigen en toeristen, maar Albert en Paola kregen een privégidsbeurt van een uur door een franciscaanse pater. Ze werden gezegend door de oversten van de drie geloofsgemeenschappen die de basiliek beheren: naast de franciscaanse ook de Grieks-orthodoxe en Armeense. Albert stak een kaars aan het altaar aan en bewonderde met zijn echtgenote de kunstwerken.

De ouders van koning Filip zijn streng religieus. Ze gaan niet alleen trouw naar de kerk, ze hebben ook een korte lijn met het Vaticaan, waardoor ze al veelvuldig op audiëntie bij de verschillende pauzen zijn ontvangen. In Jeruzalem hadden ze enorm graag de kruisweg van Jezus gevolgd. De processie volgt veertien staties, waarvan de laatste in de Heilig-Grafkerk ligt. Maar gezien hun verminderde mobiliteit – ze moeten zich ondersteunen met een wandelstok – moesten ze de verkorte en minder steile route nemen.

Huwelijksverjaardag

Tijdens de rondleiding brachten Albert en Paola hun diamanten huwelijksverjaardag ter sprake. Het was op 2 juli zestig jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven. Dat vierden ze aan het begin van de zomervakantie, door hun voltallige familie te laten overvliegen voor een reünie in Frankrijk. De weken erna vertoefden ze met hun jacht Alpa op de Middellandse Zee, waar ze bij aankomst op Corsica werden gespot.

Voor een dankmis ter ere van koning Boudewijn zaliger keerden Albert en Paola anderhalve week geleden even terug naar België. Toen werd ook hun tweede achterkleinkind geboren: Maximilian, zoon van prins Amedeo.

LEES OOK. Zo brengt onze koninklijke familie de vakantie door: van een eenvoudig huurhuis tot een luxueus jacht (+)