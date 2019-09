Van drie naar tien jaar cel

Gina Heirman voelde de bui al hangen, dus stuurde ze woensdag haar kat naar het hof van beroep in Gent. Toen de zaak in april behandeld werd, waren haar wanpraktijken door de procureur-generaal ronduit met de grond gelijk gemaakt. “U bent gewoon des duivels”, zei hij haar vlakaf. “Ik wil u opsluiten in de gevangenis, het liefst zo lang mogelijk. Niet om u te verbeteren, want dat gaat toch niet lukken. Ik wil de maatschappij beschermen tegen vileine mensen zoals u.”

Haar strafgeschiedenis is alleszins niet min. Toen ze in de jaren 80 filiaalhoudster was van een bank, ging Gina Heirman er met het geld van haar klanten vandoor. Nadien gaf ze zich uit voor de nicht van topindustrieel Jan De Clerck. Diens zoon werd begin jaren 90 ontvoerd door de bende van Danny Vanhamel. Heirman maakte haar slachtoffers wijs dat ze het geld nodig had om een miljard frank (25 miljoen euro) los te krijgen dat nog vaststond na de ontvoering van Anthony. Gek genoeg stopten tientallen – ietwat goedgelovige – mensen haar enorme bedragen toe. Hetzelfde verhaal toen ze zich uitgaf voor een vriendin van Guy Verhofstadt, Karel De Gucht, Johan Museeuw of Peter Van Petegem.

Arrogante, pathologische leugenaar

In 2009 werd de Antwerpse – die later in Knokke ging wonen – veroordeeld tot zeven jaar effectief. Met haar oplichtingspraktijken had ze haar slachtoffers meer dan een miljoen euro lichter gemaakt. Maar zodra ze weer vrijkwam, ging Heirman gewoon verder met slachtoffers maken. Ditmaal gaf ze zich uit als een Brusselse onderzoeksrechter, die zogezegd geld wou investeren in de strijd tegen terrorisme. In totaal zamelde ze bij haar gedupeerden opnieuw meer dan 600.000 euro in. “Een pathologische leugenaar”, noemde een psychiater haar. “Een arrogant persoon, met een opgeblazen gevoel van eigenwaarde.” Toch werd Heirman door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot “slechts” drie jaar cel. Een veel te lage straf, noemde de procureur-generaal in Gent dat. “Toen ik dat las, dacht ik dat een nieuwe bril moest kopen. Ik vorder de maximumstraf van tien jaar.”

Het hof van beroep is woensdag die redenering volledig gevolgd. Een opmerkelijk zwaar verdict, vindt ook professor strafrecht aan de KU Leuven Frank Verbruggen. “In beroep moeten de drie rechters het unaniem eens zijn over de strafverzwaring”, zegt hij. “Het gebeurt wel eens dat een straf van vijf jaar verhoogd wordt tot zeven jaar. Maar hier is het meer dan drie keer zoveel, en dat is uitzonderlijk. Het moet zijn dat het hof heel erg overtuigd was.”

Jorn Verminck, de advocaat van Heirman, reageert ontgoocheld. “Dit is bijzonder streng. Véél te streng vind ik als je deze straf vergelijkt met andere uitspraken in gelijkaardige misdrijven. Meestal komen die mensen er van af met drie, vier jaar celstraf. Mijn cliënte zou normaal vrij komen in december, maar moet in theorie dus nog acht jaar zitten. We gaan het arrest nu eerst bestuderen.”

Naast de celstraf kreeg Gina Heirman ook nog een geldboete, een beroepsverbod en werd een Rolex van bijna 8.000 euro verbeurdverklaard.