Ex-geheim agent die Reynders (MR) beschuldigt van corruptie treedt uit anonimiteit

Het parket van Brussel voert een opsporingsonderzoek naar vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders na de beschuldigingen door een ex-geheim agent. De man werkte van 2007 tot 2018 bij de Staatsveiligheid en maakte gewag van smeergeld dat zou zijn betaald bij een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen. Hij verwijst onder meer naar de verhuis van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum in Brussel, Kazachgate, de bouw van de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa en een zaak rond Libische fondsen. Hij zegt zijn informatie te hebben gekregen via informanten.

“In al die dossiers botste ik op de tandem Reynders-Fontinoy”, zegt hij. Jean-Claude Fontinoy is al jaren Reynders’ rechterhand.

Reynders heeft al gereageerd en hoopt dat er snel klaarheid komt in het dossier, want het komt hem slecht uit nu hij naar Europa gaat. Hij ontkent fors alle aantijgingen.