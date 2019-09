CLUBNIEUWS. Kompany in spelerstenue op training, STVV maakt werk van contracten

Terwijl Genk en Club Brugge nog bekomen van de Champions League en Standard en AA Gent zich opmaken voor de Europa league, kan Anderlecht zich zonder Europese verplichtingen volledig focussen op de competitie. En lijkt het niet onmogelijk dat Vincent Kompany zondag aantreedt tegen Club Brugge. STVV maakt verder werk van de contractverlengingen van enkele sterkhouders en bij KV Mechelen lijkt Igor De Camargo fit te geraken. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Kompany op het veld... in spelerstenue

Niet alleen Kemar Roofe stond gisteren op het trainingsveld, ook Vincent Kompany tekende present. De Rode Duivel deed dat bovendien niet in zijn trainerstenue, zoals de voorbije weken, maar wel in zijn spelersoutfit. Het is niet onmogelijk dat de speler-manager zondag aantreedt tegen Club Brugge als hij deze week nog kan doortrainen. Gisteren ging hij nog niet voluit op het terrein, maar wel in zijn coaching. Zo gaf hij zijn groep – inclusief Trebel – extra uitleg terwijl hij zelf op een bankje zat.(jug)

Foto: Photo News

STVV. Asamoah verlengt contract tot 2021

STVV maakt verder werk van de contractverlengingen van enkele sterkhouders. Na Steppe, Teixeira en Botaka eerder deze zomer, heeft ook Samuel Asamoah zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij de Kanaries tot 2021. De kleine Ghanese middenvelder werd in 2017 weggehaald uit de B-kern van Eupen en groeide op Stayen uit tot een van de sleutelpionnen in het team van Marc Brys. Asamoah was al enige tijd in gesprek met de club over een contractverlenging, omdat hij betere financiële voorwaarden wilde. Maar er leek niet meteen schot in de zaak te komen. Meer nog: er was interesse vanuit het buitenland om de middenvelder over te nemen. “Ik lag nog onder contract tot juni 2020, met een optie. Maar die optie was voor mij weinig voordelig. Ik wilde graag een verbetering en die heb ik gekregen. Ik ben nu STVV’er tot juni 2021. Ik voel me bevrijd. Nu kan mijn focus weer helemaal naar mijn werk voor de ploeg. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: omhoog klimmen met STVV ”(gus)

KV MECHELEN. Igor De Camargo lijkt fit te gerake,n

Igor De Camargo (KV Mechelen) trainde opnieuw mee met de groep en lijkt fit te geraken voor het duel op Kortrijk morgen.(dige)